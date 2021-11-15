الزمالك: لسنا طرفًا في أزمة النقاز.. وكيف سنخدع فيفا وقيدنا موقوف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك، أن فريقه ليس طرفًا في الأزمة الدائرة حاليًا بالوسط الرياضي السعودي بشأن تعاقد أهلي جدة مع التونسي حمدي النقاز.

وأشار أبو العز في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن فريقه معاقب بإيقاف قيده لفترتي قيد، لافتًا إلى أنه لم يقم بقيد اللاعب التونسي وبالتالي لا أزمة في انتقاله لأهلي جدة.

وقال أبو العز: "الزمالك موقوف من القيد لفترتين، وبالتالي لم يتم قيد حمدي النقاز في قائمتنا، هل من المنطقي أن نخدع فيفا؟".

وأكمل: "البطاقة الدولية لحمدي النقاز وصلت السعودية من الاتحاد التونسي وليس لنا أي علاقة بها تمامًا لأنه لم يقيد في قائمتنا".

واختتم: "الإعلان عن التعاقد مع اللاعب شيء وقيده في القائمة شيء آخر، نحن لسنا طرفًا في الأزمة الدائرة حاليًا بالسعودية حول قيد اللاعب في قائمة أهلي جدة".