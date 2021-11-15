كوبر: لا أريد مواجهة منتخب مصر.. وتلقيت عروضا من أندية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الحالي ومنتخب مصر الأسبق، أنه لا يرغب في مواجهة منتخب مصر بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتأهل منتخبا الكونغو الديمقراطية ومصر، للمرحلة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقررة مارس المقبل.

وعلق كوبر على إمكانية مواجهة مصر: "إذا واجهت مصر سأحاول الفوز بالمباراة، ماذا علي أن أفعل؟.. ولكني لا أريد مواجهة مصر".

وعن رحيله عن مصر بعد خوض مونديال روسيا 2018: "قضيت وقتا طويلا في مصر، بداية من 2015، كان من الصعب أن أكمل مسيرتي بعد كأس العالم 2018، لم يحدث أي مشكلة مع الاتحاد أو اللاعبين، ولكن من ناحيتي كنت أشعر أنني أريد تحقيق شيء وحققته بالفعل، ولذلك رأيت أنه من الأفضل أن تنتهي مسيرتي مع مصر".

واختتم: "تلقيت عروضا من أندية مصرية كبيرة بعد الرحيل"