فوز درامي يصعد بإسبانيا للمونديال ويدفع السويد إلى الملحق الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

لحق المنتخب الإسباني لكرة القدم بركب المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الثمين والمتأخر 1 / صفر على نظيره السويدي اليوم الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط أمام نظيره السويدي الذي تبقى له فرصة أخرى للتأهل من خلال الملحق الأوروبي.

وخاض المنتخب الإسباني وهو بحاجة إلى نقطة التعادل أو تحقيق أي فوز من أجل خطف بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات ، ونجح في هذا من خلال الهدف الذي سجله البديل ألفارو موراتا في الدقيقة 86 .

وفي المقابل ، كان المنتخب السويدي بحاجة للفوز بأي نتيجة من أجل انتزاع صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر لكنه أخفق في تحقيق الفوز على مضيفه الإسباني رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له عبر شوطي المباراة.