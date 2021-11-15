فايز يوضح أزمة مباراة الكونغو.. وموقفه من مواجهة منتخب مصر بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

صرح محمود فايز عضو الجهاز الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بأن أزمة اجراء التبديلات في 4 توقفات مختلفة، هي إدارية في المقام الأول ولن تؤدي لاستبعاد الفريق.

وقال فايز في تصريحات تلفزيونية: "الأزمة إدارية أكثر منها فنية، أعتقد أن الحكم أخطأ في عدد فترات التبديل بسبب الإصابات التي حدثت في المباراة، وسألناه في التبديل الأخير إن كنا نستطيع إجراء التبديل فقال أننا بإمكاننا إجراء التبديل".

وتابع: "سألنا وعلمنا أن هذا التبديل الذي تم في الدقيقة 90 لن يؤثر على نتيجة المباراة".

وتحدث عن موقف منتخب مصر، قائلًا: "في مصر، التصنيف الأول بالتأكيد يجنبك فرق قوية، ولكن سبق وأن خسرت مصر أمام ليبيريا، من يريد التأهل يفوز أمام أي منافس".

وأضاف: "منتخب الكونغو الديمقراطية في التصنيف الثاني، ونستعد من الأول لمواجهة فريق من التصنيف الأول، وينقصنا عدد من اللاعبين نسعى لاستدعائهم خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "لا أتمنى مواجهة مصر في الجولة الحاسمة لتصفيات المونديال، مش قادر أتخيله، ولكن إذا حدث سأخلص في عملي كما علمتني مصر".

واختتم قائلًا: "أحسد مصر على تواجد مدرب بحجم كارلوس كيروش، يحتاج وقت وصبر فقط لمعرفة المزيد عن اللاعبين".