تبديلات كوبر وركلات جزاء مثيرة للجدل وتعليق موسيماني بالجولة الأخيرة من تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، العديد من اللقطات المثيرة للجدل في عدد من مباريات القارة السمراء.

وعرف لقاء منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يدربه هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ونظيره منتخب بنين، ركلة جزاء جزاء مثيرة للجدل، عندما احتسب الحكم ضربة جزاء للكونغو في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

وفي الدقيقة الـ9 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب الكونغو الديمقراطية في كرة مشتركة داخل منطقة جزاء بنين.

وفي لقاء منتخب غانا وجنوب أفريقيا، اُحتسبت ركلة جزاء مثيرة للجدل أيضاً، بعدما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، ليسقط بعدها لاعب منتخب غانا دون أن يتدخل عليه مدافع منتخب جنوب أفريقيا، ليشير الحكم إلى علامة الجزاء محتسباً ركلة جزاء لغانا.

ونفذ أندري أيو لاعب المنتخب الغاني ركلة الجزاء لمنتخب بلاده، ليتمكن من إحرازها بنجاح، ليتقدم المنتخب الغاني في النتيجة على منتخب البافانا بافانا، لتقود ركلة الجزاء غانا للتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

ويذكر أن مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم تلعب بدون حكم الفيديو "VAR".

وعلق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على القرارات المثيرة للجدل خلال مباراتي الكونغو وبنين، غانا وجنوب أفريقيا.

وقال موسيماني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر": "ركلات الجزاء! تصفيات إفريقيا لكأس العالم، الكونغو الديمقراطية أمام بنين، غانا أمام جنوب أفريقيا، ما هو رأيكم؟".

وأضاف: "وما هو الحل لهذا التحدي؟ إلى أي مدى هناك فجوة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي على مستوى المنتخبات والأندية".

وبالعودة إلى مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ونظيره منتخب بنين، فالمباراة شهدت قيام صاحب الأرض بإجراء تبديلات المباراة خلال 4 توقفات مختلفة.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على بنين بنتيجة 2-0 في المباراة التي شهدت القيام بالتبديلات خلال 4 أوقات مختلفة مع المباراة وهو ما يخالف استثناء فيفا الخاص ببمارسة كرة القدم في زمن كورونا بإجراء حتى 5 تبديلات لكن في 3 توقفات مختلفة.

وقال مصدر من داخل الاتحاد البنيني لكرة القدم في تصريحاته لمصراوي "سجلنا ملاحظتنا على قيام منتخب الكونغو الديمقراطية بأربعة تبديلات في أوقت مختلفة من زمن المباراة".

وتابع المصدر: "نحن الآن مازلنا في كنشاسا وسوف نتوجه إلى كوتونو وبعد ذلك نطالع المباراة بالكامل لاتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر".

ويحق لمنتخب بنين الشكوى ضد هذا الخطأ من جانب الكونغو الديمقراطية، على أن يتم تسجيل الأمر في تقرير مراقب المباراة وتقوم الجهة المسؤول عن تنظيم تصفيات كأس العالم (فيفا) باتخاذ القرار المناسب.

جدير بالذكر أن منتخب الكونغو حسم تأهله إلى التصفيات النهائية لمونديال 2022، بعدما تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.