إبراهيم حسن: أبو ريدة رفض تولي حسام لتدريب منتخب مصر.. "احنا تقال على قلبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، أن أحد المسؤولين عن الرياضة في مصر تواصل مع شقيقه، حسام، لتولي تدريب منتخب مصر قبل التعاقد مع كارلوس كيروش.

وأشار حسن في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن نفس المسؤول -الذي لم يذكر اسمه- عاد بعدها ليؤكد عدم تواجدهما على رأس منتخب مصر.

وقال إبراهيم حسن: "أحد المسؤولين على المستوى الرياضي الرسمي في مصر تواصل تليفونيًا مع حسام حسن لتولي تدريب منتخب مصر قبل التعاقد مع كيروش".

وأكمل: "لكن بعد ذلك تواصل معه مرة أخرى وقال له -الفترة دي مش بتاعتك-، وبالمناسبة هو شخص ليس مسؤول في اتحاد الكرة ولكن لا استطيع ذكر اسمه".

وأضاف: "دائمًا ما نقول أن هاني أبو ريدة هو من يدير الكرة في مصر، الجميع يرى ذلك ويدرك جيدًا أنه يتحكم في كل الأمور، هل يعقل أن يكون خارج الاتحاد وهو من يختار مدرب المنتخب؟".

واختتم: "على مسؤوليتي، هاني أبو ريدة هو السبب في عدم تواجد حسام وإبراهيم حسن في إدارة منتخب مصر، لأننا -تقال على قلبه- ويريد تواجد القريبين منه فقط ويرفضنا دومًا".