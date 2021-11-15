خاص.. كاف يؤكد: لن تُعاقب الكونغو.. خطأ التبديل يتحمله الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن خطأ إيقاف مباراة الكونغو الديمقراطية، وبنين، للمرة الرابعة لإجراء التبديل خطأ حكم المباراة، وليس خطأ منتخب الكونغو.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني، لن يتم معاقبته.

وفاز منتخب الكونغو على حساب بنين بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة الأخيرة ويتأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وشكا منتخب بنين، نظيره الكونغولي عقب المباراة، بسبب إيقاف المباراة 4 توقفات لإجراء تبديل.

وأشار المصدر إلى أن الحكم الرابع وحكم المباراة كان عليهما عدم الموافقة على إيقاف المباراة لإجراء التغيير.

واختتم: "منتخب الكونغو تأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، ولن يتم معاقبته".