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الخليج 365 يكشف.. كوبر في ورطة قانونية بسبب "تبديلات" الكونغو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

شهدت مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يقوده هيكتور كوبر، أمام بنين في تصفيات كأس العالم قطر 2022، قيام صاحب الأرض بإجراء تبديلات المباراة خلال 4 توقفات مختلفة.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على بنين بنتيجة 2-0 في المباراة التي شهدت القيام بالتبديلات خلال 4 أوقات مختلف مع المباراة وهو ما يخالف استثناء فيفا الخاص ببمارسة كرة القدم في زمن بإجراء حتى 5 تبديلات لكن في 3 توقفات مختلفة.

وقال مصدر من داخل الاتحاد البنيني لكرة القدم في تصريحاته لمصراوي "سجلنا ملاحظتنا على قيام منتخب الكونغو الديمقراطية بأربعة تبديلات في أوقت مختلفة من زمن المباراة".

وتابع المصدر: "نحن الآن مازلنا في كنشاسا وسوف نتوجه إلى كوتونو وبعد ذلك نطالع المباراة بالكامل لاتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر".

ويحق لمنتخب بنين الشكوى في ضد هذا الخطأ من جانب الكونغو الديمقراطية، على أن يتم تسجيل الأمر في تقرير مراقب المباراة وتقوم الجهة المسؤول عن تنظيم تصفيات كأس العالم (فيفا) باتخاذ القرار المناسب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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