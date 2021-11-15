جماهير الرجاء تُسدي الجميل للشابي، وتوجه رسالة خاصة لمارك فيلموتس

أسدت جماهير الرجاء البيضاوي الجميل لمدربهم التونسي لسعد الشابي بعد رحيله عن قيادة الفريق الأخضر إثر تعادله في ديربي الدار البيضاء أمام غريمه الوداد وابتعاده عن صدارة ترتيب البطولة الإحترافية إنوي بفارق 5 نقاط بعد مرور 8 جولات.

واحتفى الفصيل المساند لفريق الرجاء «الكورفا سود»، بتنظيم وداعية خاصة ورائعة للمدرب التونسي، وذلك عرفانًا منها بالمجهودات الكبيرة التي قدمها المدرب خلال فترة إشرافه على الإدارة الفنية للنسور الخضر.

وتقدمت جماهير الرجاء بالشكر للشابي بعدما قرر التنازل عن جزء من مستحقاته لأكاديمة فريق الرجاء، وكتب «الجرين بويز» هذه العبارة باللون الأخضر على بانر من القماش «ولد تونس الخضرا، معنا خلا فخرة».

ونشر الجرين بويز بيان رسمي على الصفحة الرسمية للمجموعة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها ما يلي: «أي فعل نبيل يستحق منا الرد بالمثل، ابن تونس الخضراء ساهم لأكاديمية الفريق، وتنازل على مستحقات أخرى مما يدل على ارتباط واحترام شديدين للفريق عكس أبنائها العاقين».

وتابع: «تفاني لسعد يستلزم منا وقفة تقدير، في سنة واحدة ساهم أيضا في تحقيق لقبين خارجيين، وكيف لنا أن ننسى أنه من صناع ملحمة خروج الرجاء من أكبر ضائقة مالية في تاريخها».

واختتم البيان: «رغم الأخطاء في الانتدابات بضغط من المكتب، سيبقى إسم الشابي في الذاكرة الرجاوية ورمز للكرة الشعبية في مرحلة تميزت بالعبث التسييري وطغيان الملاعبية».

يذكر أن المدرب التونسي لسعد الشابي قاد الرجاء لتحقيق لقبين خلال فترة تواجده، حيث حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز المصري، ولقب البطولة العربية على حساب اتحاد جدة السعودي.

رسالة خاصة لمارك فيلموتس

وحرصت جماهير الرجاء على توجيه الدعم للمدرب الجديد، البلجيكي «مارك فيلموتس» الذي وقع لمدة عامين، ووجهت له رسالة خاصة، طالبوه فيها بأن يكون حازمًا، وشديد الصرامة مع اللاعبين.

كما دعت الجماهير الرجاوية المدرب البلجيكي إلى فرض وجوده في اختيار التشكيلة الأنسب للنسور الخضر من دون تدخل أي مسؤول، وأوصته بالضغط على الإدارة لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين خلال الميركاتو الشتوي 2022.

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