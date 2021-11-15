عمرو الدرديري يكشف قانونية انتقال حمدي النقاز من الزمالك لنادي اهلي جدة السعودي

اوضح المتحدث الرسمي لنادي الزمالك المصري “عمرو الدرديري”، عن قانونية تسجيل اللاعب التونسي “حمدي النقاز”، في صفوف النادي الأهلي السعودي باعتباره لاعباً حراً وليس مسجلاً في صفوف نادي الزمالك كما يتردد في الاوساط الكروية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط»، يوم الأحد 14 نوفمبر، إن البطاقة الدولية التي أرسلت للنادي السعودي لم ترسل من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بل من الاتحاد التونسي لكرة القدم باعتباره هو من يملك البطاقة.

وأضاف عمرو الدرديري: “لو كان اللاعب مسجلاً في صفوف الزمالك، لكنا نملك البطاقة الدولية للنقاز… لكننا لم نسجله، كون الاتحاد الدولي لكرة القدم منع النادي من التسجيل لفترتين، وبالتالي لم نستطع أن نقوم بتسجيله وتقييده في صفوف الفريق؛ إذ لن يتاح لنا ذلك في نظام الـ(TMS) الدولي الخاص بانتقالات اللاعبين الدوليين الذي يكون متاحاً لتعبئته حينما تكون قادراً على التسجيل، وغير ذلك فلا يمكنك الدخول إلى النظام بقرار من (الفيفا).”

وأوضح الدرديري بخصوص موقف النادي الأهلي السعودي من التعاقد مع النقاز في حواره مع الصحيفة، أن موقف أهلي جدة سليم وقانوني فيما يخص قائمة الاحتجاجات التي قامت بها الأندية السعودية؛ وآخرها نادي الهلال، لدى لجنة الانضباط، وأضاف “أعتقد أن اللجنة تعرف ذلك؛ كونها تعلم الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ”