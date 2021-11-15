المنتخب السعودي يواصل التحضير لمباراة فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022

واصل المنتخب السعودي اليوم الأحد تحضيراته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة “هانوي” عاصمة فيتنام، استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “استاد هانق داي” تحت إشراف المدير الفني الفرنسي “هيرفي رينارد“، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه من مجموعتين، وفقاً لتقرير المركز الاعلامي للمنتخب السعودي.

وواصل من جهته حارس مرمى المنتخب الوطني السعودي “فواز القرني” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي للأخضر السعودي، يضيف التقرير.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الإثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي على “استاد ماي دينه”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل صدارة المجموعة الثانية من الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، جمعها من 5 مباريات.