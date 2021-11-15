إسبانيا وصربيا إلى نهائيات تصفيات مونديال قطر والبرتغال تخوض الملحق الاوروبي

تأهلت كل من إسبانيا وصربيا إلى نهائيات تصفيات كأس العالم، اليوم الأحد، فيما يخوض المنتخب البرتغالي الذي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم.



صعد المنتخب الإسباني إلى نهائيات كأس العالم 2022 عقب تحقيقه الفوز في المواجهة الكبرى والحاسمة على ضيفه المنتخب السويدي بهدف دون رد في إطار الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الأوروبية.

وسجل المهاجم ألفارو موراتا هدف الفوز الحاسم لرجال المدرب لويس إنريكي في الدقيقة 86.



ورفع المنتخب الإسباني بذلك رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط أمام المنتخب السويدي الذي استقر في المركز الثاني برصيد 15 نقطة وتوجه بالتالي إلى خوض الملحق الأوروبي.



وهذا هو التأهل السادس عشر للمنتخب الإسباني إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، علماً بأن أفضل إنجازات منتخب "لاروخا" كانت بالتأكيد التتويج بلقب المونديال في جنوب إفريقيا عام 2010.



وفي مباراة أخرى، بلغ المنتخب الصربي نهائيات كأس العلم بفوزه الصاعق على نظيره البرتغالي 2-1 في لشبونة، ورفع المنتخب الصربي رصيده في الصدارة إلى 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن نظيره البرتغالي الذي سيخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم.



افتتح ريناتو سانشيز التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الثانية وأدرك دوشان تاديتش التعادل للصرب في الدقيقة 33 قبل أن يوقع ألكسندر ميتروفيتش على هدف الفوز لصربيا في الدقيقة 90.



ولحساب المجموعة الأولى أيضاً تغلبت جمهورية أيرلندا على مضيفتها لوكسمبورغ بثلاثة أهداف دون رد.



فبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح شان دوفي بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 67 وضاعف تشيدوزي أوغبيني النتيجة عند الدقيقة 77 قبل أن يسجل كالوم روبينسون الهدف الثالث عند الدقيقة 88.

(وكالات)