الامارات | منصور بن محمد: نمتلك كل الإمكانات والخبرات التنظيمية.. وجاهزون لاستضافة أي حدث

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد: نمتلك كل الإمكانات والخبرات التنظيمية.. وجاهزون لاستضافة أي حدث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أسرة الكريكت العالمية بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم للكريكت، التي أقيمت للمرة الأولى في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط، وحققت نجاحاً باهراً يؤكد مكانة الدولة، وقدراتها في تنظيم البطولات العالمية الكبرى مثل رياضة الكريكت والبطولات الكبرى الأخرى، وأقوى المنافسات الدولية في جميع الرياضات.

وقال سموه: «تابع الملايين حول العالم أقوى المنافسات الدولية في رياضة الكريكت بين نخبة منتخبات العالم، في مختلف ملاعب الكريكت في أبوظبي ودبي والشارقة، في أجواء تنظيمية مميزة ساهمت في نجاح البطولة منذ انطلاقة أولى المباريات وحتى مشهد تتويج البطل بعد النهائي الكبير الذي جمع بين منتخبي أستراليا ونيوزيلندا باستاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي، الرياضية، وفي هذه المناسبة نهنئ المجلس الدولي للكريكت الذي يعمل من مقره الرئيس في دبي على تنظيم البطولة وتطوير اللعبة في العالم، كما نهنئ جميع المشاركين والجمهور على هذا الحدث الرائع، الذي تزامنت استضافته مع احتفالات الدولة بعام الخمسين وتنظيم (إكسبو 2020) في دبي».

وأضاف سموه: «بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ونهجها ودعمها اللامحدود للرياضة، أصبحت دبي ودولة الإمارات في الصدارة العالمية لتنظيم الأحداث الرياضية، بفضل بنيتها التحتية رفيعة المستوى التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية لتخدم كل الرياضات، لاسيما الرياضات الأكثر شعبية ومتابعة على مستوى العالم، وبفضل امتلاكها للخبرات التنظيمية الكبيرة، وتطبيقها لإجراءات دقيقة وآمنة في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها التعامل مع جائحة (كوفيد-19) بمنهجية وأسلوب نالا ثناء وإشادة العالم، فكانت الحصيلة تنظيم أكبر البطولات في مختلف الرياضات، وفي مقدمتها تنظيم الدوري الهندي لمحترفي الكريكت، للسنة الثانية على التوالي، وهو الأقوى على صعيد بطولات الأندية العالمية، وكذلك تنظيم بطولة كأس العالم الأقوى على مستوى المنتخبات». واختتم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: «لدينا الكثير من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية التي سيتم تنظيمها على أرض الدولة، ونؤكد مجدداً أننا جاهزون لاستضافة أي حدث وملتقى عالمي في جميع المجالات، وسيكون للرياضة نصيب كبير من جهودنا في أن نكون ملتقى العالم وتنمية المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل».

«بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة أصبحت دبي ودولة الإمارات في الصدارة العالمية لتنظيم الأحداث الرياضية».



الملايين تابعوا أقوى المنافسات الدولية في رياضة الكريكت بين نخبة منتخبات العالم، في مختلف ملاعب الكريكت في أبوظبي ودبي والشارقة.

منصور بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم

أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي.

ويضم المجلس في عضويته، وفقاً لما نص عليه القرار، كلاً من: محمد عبدالكريم جلفار نائباً للرئيس، وحسن عبدالله المزروعي، ومنى خليفة حمّاد، ورئيسة سعيد عتيج الفلاسي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. ويعمل نادي دبي لأصحاب الهمم تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وفق القوانين واللوائح الرسمية المُنظمة للعمل الرياضي في إمارة دبي، وتتركز رسالته على تهيئة أصحاب الهمم، بدنياً ونفسياً وفكرياً، للقيام بأدوارهم التنموية في المجتمع، وضمن مختلف المجالات.

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