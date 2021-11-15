الامارات | متفرقات.. الاتحاد الدولي للكاراتيه يجتمع في دبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. الاتحاد الدولي للكاراتيه يجتمع في دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جوني جبور À دبييعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، في التاسعة من صباح اليوم في دبي، اجتماعاً مع أقطاب وصناع القرار في الاتحادات المنضوية تحت مظلته، ويتبع في الثالثة ظهراً، باجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الدولي برئاسة أنطونيو سبينوس، ويتوقع أن تصدر قرارات تصبّ في مصلحة صناعة مستقبل أفضل لرياضة الكاراتيه، بصفتها إحدى أكثر الألعاب شعبية على الساحة الدولية.

وتأتي اجتماعات المكتب التنفيذي، ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للكاراتيه في دبي، على هامش استضافة دبي لبطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، التي تحل في نسختها الـ25 للمرة الأولى بضيافة الإمارات ودول المنطقة، والمقامة حتى 21 نوفمبر الجاري في مجمع حمدان بن محمد الرياضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news