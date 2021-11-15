الامارات | سيدات الدراجات يتقلدن الفضة العربية للمرة الأولى منذ 16 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الدراجات يتقلدن الفضة العربية للمرة الأولى منذ 16 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلّدت شابات وسيدات المنتخب الوطني للدراجات ميداليتين فضيتين في منافسات الطريق ضد الساعة، ضمن البطولة العربية التي انطلقت في مصر، أمس، بمشاركة أكثر من 400 دراج يمثلون 17 دولة عربية، في إنجاز غاب عن المنتخب النسوي لمدة 16 سنة، بعدما كان آخر تتويج له في عام البطولة التي استضافتها البحرين عام 2005.

وتعد البطولة العربية الحالية الأكبر في تاريخ البطولات العربية، كونها تشهد للمرة الأولى خمس منافسات وهي: الطريق، والمضمار، والدراجات الجبلية، وذوو الإعاقة، و”بي إم إكس”.

ونجح منتخب السيدات، الذي يضم صفية الصايغ، وشيخة عيسى، وفاطمة حديد وزهرة حسين، في خطف الميدالية الفضية متفوقا على مصر والمغرب، فيما حصد منتخب الكويت الميدالية الذهبية.

أما منتخب الشابات فيضم رناد اليافعي، هدى حسين، مزنه المرزوقي، مروة كهور، وقد نجحن في التتويج بالميدالية الفضية خلف المنتخب الجزائري.

من جهته، قال المدير الفني للمنتخب الوطني، عبدالله سويدان، لـ«الإمارات اليوم»: «إن ما حدث يعد إنجازاً تاريخياً لدراجات الإمارات، إذ تعد ميدالية السيدات الأولى للمنتخب منذ أكثر من 16 عاماً، وبالتحديد منذ البطولة العربية في البحرين عام 2005»، مشيراً إلى أن «المنتخب الوطني نجح في الفوز على حامل اللقب المنتخب المصري، الذي حلّ في المركز الثالث، وأيضاً المنتخب المغربي صاحب الإنجازات العربية السابقة، في حين نجح منتخب الكويت في خطف الميدالية الذهبية في مفاجأة كبيرة لسيدات الكويت».

عناصر منتخب الدراجات النسوي

السيدات: صفية الصايغ، وشيخة عيسى، وفاطمة حديد وزهرة حسين.

الشابات: رناد اليافعي، هدى حسين، مزنة المرزوقي، مروة كهور.

• المنتخب الوطني نجح في الفوز على المنتخب المصري «حامل اللقب».

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