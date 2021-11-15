الامارات | الدنماركي يواكيم هانسن بطلاً لـ «AVIV دبي للغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركي يواكيم هانسن بطلاً لـ «AVIV دبي للغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الدنماركي يواكيم هانسن (31 عاماً)، المصنف 85 عالمياً في السباق إلى دبي، بلقب النسخة الثانية من بطولة AVIV دبي للغولف، بعد تحقيقه 23 ضربة تحت المعدل في الجولة النهائية، التي أقيمت أمس في ملاعب جميرا للغولف، ليحقق بذلك الفوز الثاني في بطولات الجولة الأوروبية، والفوز الأول له في بطولات الشرق الأوسط.

يذكر أن يواكيم هانسن شارك في 174 بطولة من منافسات الجولة الأوروبية، وهو ثاني دنماركي يفوز بلقب بطولة تقام في الإمارات، حيث سبقه مواطنه اللاعب بيورن توماس، الذي فاز ببطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك عام 2001.

وقدم النجم الدنماركي يواكيم هانسن أداءً رائعاً منذ بداية البطولة، متصدراً الجولتين الأولى والثالثة، واستطاع التفوق على بقية اللاعبين في الجولة الأخيرة، ليرفع كأس البطولة بفارق ضربة واحدة عن المركز الثاني، إذ استمر في اللعب بقوة، ليتغلب على زميله النمساوي بيرند وازبرغر.

وجاء المركز الثاني شراكة بين الثنائي النمساوي بيرند وازبرغر والإيطالي لابورتا فرانشيسكو، بعد أن حققا نتيجة متساوية بإجمالي 22 ضربة تحت المعدل، متقدمين على اللاعب الفرنسي «أنطوان روزنر»، الذي لم يكن موفقاً في منافسات اليوم الختامي، خصوصاً في تسديد الكرة في الحفرة ال10، التي احتاج فيها إلى ضربتين فوق المعدل، لينهي منافسات الجولة الرابعة برصيد 20 ضربة تحت المعدل، أبقته في المركز الثالث شراكة مع لاعبين آخرين، هم: التايلاندي جاز جين، والأسترالي لي مين وو، والإنجليزي آندي سوليفان.

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