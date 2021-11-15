الامارات | كيفين يهدي «فيكتوري» صدارة مونديال الدراجات المائية في الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين يهدي «فيكتوري» صدارة مونديال الدراجات المائية في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى المتسابق النمساوي، كيفين رايتيرر، فريقه فيكتوري لقباً عالمياً جديداً، بعد نجاحه في الفوز بصدارة الترتيب العام لمنافسات واقف جي بي 1، ضمن بطولة العالم للدراجات المائية 2021، التي اختتمت أول من أمس في الكويت. وقال بيان صحافي: «قدم كيفين ملحمة جديدة، معززاً رصيد فريق فيكتوري من البطولات العالمية في هذه الفئة (واقف جي بي 1) إلى ثلاثة ألقاب، بعد فوزه ببطولتي عامي 2018 و2019، ليضيف اللقب الثالث هذا العام، بينما رفع رصيده الشخصي إلى أربع بطولات عالمية، حيث فاز باللقب من قبل عام 2015».

ونجح قائد دراجة فيكتوري رقم 90 في تحقيق هدفه المطلوب من خلال مشاركته في منافسات جائزة الكويت الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021- ليحل ثانياً خلف منافسه الإسباني ناتشو ارميلايس، ويضمن صدارة الترتيب العام، ثم التتويج باللقب الأهم. وأضاف كيفين 69 نقطة جديدة إلى رصيده بعد نهاية سباق الكويت، ليرفع رصيده في الترتيب العام إلى 144 نقطة، ليفوز في النهاية باللقب العالمي الكبير لفئة واقف جي بي 1، متوجاً مجهود فريق فيكتوري والطاقم الإداري والفني بإنجاز جديد يعزز من مكانة الفريق العالمية، التي رسمها منذ البدايات في الرياضات البحرية بمختلف أنواعها.

من جانب آخر، أضاف البطل سلمان العوضي إنجازاً جديداً إلى فريق الفيكتوري، بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم لسباق (سلالم) الليلي، الذي أقيم ضمن فعاليات جائزة الكويت الكبرى، حيث تأهل البطل الإماراتي إلى النهائي أمام بطل المنافسة الفرنسي مايكل بوريت.

وعلى صعيد مشاركته في منافسات فئة واقف جي بي 1، ضمن فعاليات بطولة العالم للدراجات المائية 2021، حل بطلنا العوضي في المركز الثامن للترتيب العام، بعدما جمع 68 نقطة من جولتي إيطاليا والكويت، واحتل العوضي المركز الـ10 في منافسات جائزة الكويت الكبرى، ليجمع 32 نقطة من المراحل الثلاث.

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