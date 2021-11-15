الامارات | «أبيض الشباب» يجدّد فوزه على البحرين ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشباب» يجدّد فوزه على البحرين ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003، فوزه على نظيره البحريني بهدفين دون رد، ودياً في المنامة، أمس، استعداداً لبطولة غرب آسيا الثانية التي تستضيفها العراق، من 20 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل، إذ يلعب الأبيض ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات سورية والأردن ولبنان.

وسجل هدفي المنتخب نبيل المسماري، ومنصور المنهالي.

وكان أبيض الشباب قد حقق الفوز بهدف دون رد، سجله خليفة خميس سعد في التجربة الأولى التي جرت الأربعاء الماضي.

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