الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم (أوروبا)
إيرلندا الشمالية - إيطاليا 23:45
سويسرا - بلغاريا 23:45
النمسا - مولدوفيا 23:45
أسكتلندا - الدنمارك 23:45
بولندا - المجر 23:45
سان مارينو - انجلترا 23:45
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
كينيا - رواندا 17:00
ليبيا - أنغولا 17:00
ناميبيا - توغو 17:00
النيجر - جيبوتي 20:00
غينيا بيساو - السودان 20:00
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