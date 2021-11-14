بعد غيابه عن مباراة أنجولا الأخيرة.. كيروش يقترح مركزا جديدا لـ «أفشة» فى منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، توظيف محمد مجدى أفشة فى مركز جديد بالمنتخب خلال الفترة المقبلة، حيث يفكر الخواجة فى الدفع باللاعب فى مركز الجناح الأيمن بديلا لمحمد صلاح.

وشهدت مباراة أنجولا الأخيرة غياب محمد مجدى أفشة عن التشكيل الأساسى، كما لم يشارك بديلا، بينما شارك محمد شريف مهاجم الأهلى فى مركز الجناح الأيسر بديلا لعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى.

وكان كيروش استبعد أفشة من قائمة الفراعنة لمباراتى ليبيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم، وهو ما أثار علامات الاستفهام حول مستقبل قفشة مع المنتخب.

ويبدأ منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، تدريباته اليوم الأحد، باستاد برج العرب استعدادا لمباراة الجابون الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة بتصفيات كأس العالم 2022.

وعادت بعثة منتخب مصر من أنجولا أمس، السبت، على متن طائرة خاصة، وخلد جميع اللاعبين للراحة قبل أن يبدأ الفريق تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجابون.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد التعادل أمام منتخب أنجولا 2 / 2، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم دون انتظار لنتيجة مباراة المنتخب أمام الجابون المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بعد 5 جوالات برصيد 11 نقطة ثم الجابون ثانياً بـ7 نقاط وليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أنجولا في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.