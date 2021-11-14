كيروش: آخر كأس أمم إفريقية حصلت عليها مصر منذ 10 سنوات.. وأسعى لتكوين توليفة قوية ونعلّم اللاعبين عقلية الفوز

الشارقة - اميمة ياسر - أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أنه يعمل على أن تكون لديه توليفة قوية في مارس استعدادًا للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وقال «كيروش» في مؤتمر صحفي اليوم الأحد ببرج العرب «إن مصر بالفعل تملك لاعبين جيدين، والتحدي الأساسي أمام الفريق هو البناء استعدادا لمباراتي التأهل».

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر، على أن التاريخ والسمعة لن يجعلك تفوز.

وقال كيروش، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد ببرج العرب آخر كأس أمم إفريقية حصلت عليها مصر كانت منذ 10 سنوات، لابد من العمل.

ولفت المدير الفني لمنتخب مصر، إلى أن بلوغ كأس العالم على رأس أولويات الكرة المصرية، ويجب بذل كل الجهد والتضحيات، لأن شهر مارس هو الأهم.

وقال كيروش: «كأس العالم هو ما سنفعله في مارس وليس ديسمبر ويقصد كأس العرب».

وأضاف: «لابد من استكمال عملنا، نعلّم اللاعبين عقلية الفوز، عندما تفوز تكون الأقوى، لن تكون أقوى دون فوز».

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك بعد تعادله مع مضيفه الأنجولي 2 / 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات.

وستجرى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال بنظام مباراتي ذهاب وإياب في الأسبوع الأخير من مارس المقبل.

كما ستجرى القرعة في 18 ديسمبر المقبل، حيث يقسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المنتخبات العشرة إلى مستويين وفقا لتصنيفه، الفرق الخمسة الأعلى في التصنيف ستواجه نظيرتها الأقل.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق أربع نقاط عن منتخب الجابون صاحب المركز الثاني، لتصبح مواجهتهما معا يوم الثلاثاء المقبل بمثابة تحصيل حاصل بعد تأهل الفريق المصري.

على الجانب الآخر، رفع منتخب أنجولا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي صاحب المركز الثالث.