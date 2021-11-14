«كيروش» يستبعد عبدالله السعيد عن لقاء مصر والجابون

الشارقة - اميمة ياسر - خضع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب المصري الأول لكرة القدم لأشعة وفحوصات طبية شاملة عقب عودة البعثة من أنجولا، بعد خوض لقاء الجولة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها «السعيد» إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، الأمر الذي يبعده عن مباراة الجولة الأخيرة لتصفيات المونديال أمام الجابون الثلاثاء المقبل، وخروجه من معسكر «الفراعنة».

وخرج عبدالله السعيد بين شوطي لقاء مصر وأنجولا مصابًا بعدما شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية، وفضل جهاز المنتخب استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

وتلقى الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، اتصالات من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري الأول حول الحالة الطبية لقائد بيراميدز عبدالله السعيد بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أنجولا الأخيرة.

ومن المقرر أن يخضع «السعيد» لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي بنادي بيراميدز من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك بعد تعادله مع مضيفه الأنجولي 2 / 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات.

وستجرى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال بنظام مباراتي ذهاب وإياب في الأسبوع الأخير من مارس المقبل.

كما ستجرى القرعة في 18 ديسمبر المقبل؛ حيث يقسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المنتخبات العشرة إلى مستويين وفقًا لتصنيفه، الفرق الخمسة الأعلى في التصنيف ستواجه نظيرتها الأقل.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق أربع نقاط عن منتخب الجابون صاحب المركز الثاني، لتصبح مواجهتهما معا يوم الثلاثاء المقبل بمثابة تحصيل حاصل بعد تأهل الفريق المصري.

على الجانب الآخر، رفع منتخب أنجولا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي صاحب المركز الثالث.