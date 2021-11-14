نادر السيد يوضح لمصراوي.. ايجابيات وسلبيات منتخب مصر أمام أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

صرح نادر السيد حارس مرمى المنتخب المصري السابق، بأن كثرة التغييرات في تشكيل الفريق سوف تؤثر على تجانس الفريق، وذلك بعد تأهل الفراعنة للمرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العال 2022.

وقال السيد في تصريحاته ليلا كورة: "مواجهة أنجولا حصدنا منها نقطة فقط ساعدتنا على الصعود، ويحسب لنا العودة بعد التأخر بهدفين".

وتابع: "هذا يوضح قوة الفريق وأننا قادرين على العودة في أي وقت،الأداء لم يكن ألإضل شيء، وينقصنا التجانس وهذا بالتأكيد سوف يأتي مع المباريات وثبات التشكيل".

وأضاف: "لن يأتي التجانس أبدا مع كثرة التغييرات بالتشكيل

كيروش أضاف شخصية للمنتخب لأنه يمتلك شخصية كبيرة وسيره ذاتية وخبرات وهذا الأمر يعطي للمنتخب هذه الشخصية".

أما عن سلبيات وايجابيات المباراة، فقال: " ظهورنا غير الجيد في بداية المباراة هو أبرز السلبيات، والايجابيات قدرتنا على العودة بعد التأخر بهدفين".

وواصل: "الفرق الكبيرة دائما تستطيع تحقيق نتائج إيجابية حتى وإن كانت في أسوأ حالاتها".

واختتم قائلًا: "على كلا الأهم الآن هو تحقيق نتيجة ايجابية وحصد النقاط، واعتقد أن الفترة المقبلة ومع البطولة العربية سوف ينسجم اللاعبين خاصة أن معظم قوام المنتخب حينها سيكون محلياً".