السعيد يغادر معسكر منتخب مصر للإصابة.. واختبار طبي لفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يستعد المنتخب المصري لمواجهة الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء، بالمرحلة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وضمن المنتخب المصري التأهل للمرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال بعد ضمان صدارة المجموعة بـ11 نقطة، يليه المنتخب الجابوني بـ7 نقاط.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه مساء اليوم الأحد، بأحد الملاعب الفرعية لمقر إقامته استعدادا للقاء الجابون.

ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات اليوم كل من عبد الله السعيد وأحمد فتوح للإصابة ، حيث غادر السعيد مقر المعسكر بعد وداع زملائه أثناء تناول العشاء، فيما يخضع أحمد فتوح لاختبار ثان غدًا الإثنين، لتحديد حالته.

وانضم وائل جمعة مدير المنتخب، إلى معسكر الفريق مساء اليوم الأحد، بعد أن أكدت كافة التحاليل التي أجراها سلامته، إضافة إلى ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجرتها البعثة فور وصولها من لواندا وجاءت نتائجها ظهر اليوم سلبية لكل أعضاء البعثة.