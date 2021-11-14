"شكوك حول الجنس".. الأردن تطالب بفتح تحقيق حول "نوع" لاعبات منتخب إيران للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، نظيره الآسيوي، بضرورة فتح تحقيق حول المباراة التي جمعت سيدات النشامى مع إيران في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2022 في الهند.

ووفقًا لبيان رسمي نشره علي الحسين رئيس الاتحاد الأردني عبر حسابه بموقع تويتر، فإن الاتحاد الأردني طالب بضرورة فتح تحقيق للتأكد من جنس عدد من لاعبات المنتخب الإيراني.

وكان المنتخب الأردني للسيدات قد فشل في التأهل إلى كأس أمم آسيا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام إيران، في لقاء عرف تألق كبير لحارسة الفريق الفائز.

وأوضح البيان الأردني، أن منتخب السيدات الإيراني له سوابق عدة بشأن تعاطي لاعباته للمنشطات وكذلك التلاعب في النوع والجنس، مما يعد دافعًا قويًا لفتح التحقيق.

وشدد الاتحاد الأردني على ضرورة أن يكون التحقيق شفاف وواضح من جانب لجنة خبراء طبيين مستقلين، للتحقق من أهلية حارسة المنتخب الإيراني وعدد من اللاعبات الأخريات.