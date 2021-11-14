الأهلي يوضح لمصراوي موعد عودة محسن ومتولي للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

بات صلاح محسن ومحمود متولي ثنائي الأهلي علي بعد 10 أيام فقط من الجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات المقبلة لأبناء الرداء الأحمر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن صلاح محسن تعافي من الإصابة التي لحقت به وهي شرخ اجهادي في مشطية القدم وشارك بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الأحمر عقب انتهاء الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة 5 أيام عقب الفوز علي الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.

وأضاف: "صلاح محسن شارك بشكل تدريجي في التدريبات ولكن يحتاج إلي فترة تتراوح بين اسبوع الي 10 أيام ليكون لائقاً للمشاركة في المباريات مع الفريق الاحمر".

وأوضح: "عانى محمود متولي آلام في أوتار الركبة، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الأخيرة وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف وبدأ بالنزول التدريجي للتدريبات لكنه بحاجة إلى 10 أيام ايضاً قبل أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات".

وتابع: "يجب أن يكون مشاركة الثنائي في مباريات الفريق الأحمر بشكل تدريجي وهو ما تم الإتفاق عليه بين الجهاز الطبي والفني في الفترة الأخيرة".