كيروش يكشف موعد الإعلان عن قائمة المنتخب لكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سيعلن عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في بطولة كأس العرب يوم 19 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن المنتخب سيخوض لقاء الجابون بكل مسؤولية وسيهدف إلى الفوز.

وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعد تصدر مجموعته عقب التعادل مع أنجولا في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد: "سنخوض مباراة الجابون بكل مسؤولية، وبهدف الفوز".

وأضاف: "هناك فرصة لبعض اللاعبين للتواجد في مباراة الجابون، بسبب غياب عبدالله السعيد للإصابة، وهناك شكوك حول حالة فتوح، بجانب إيقاف أكرم توفيق لحصوله على إنذارين، بإلإضافة لوجود لاعبين لديهم إنذارات ونخشى من حصولهم على الانذار الثاني، الظروف من الممكن أن تجبرني على التغيير".

وتابع كيروش: "قائمة كأس العرب سنعلنها يوم ١٩ بعد انتهاء مباريات جولة جديدة في الدوري".

وأوضح: "من سوء الحظ عناصر بيراميدز والمصري لن يكونوا معنا، وكأس العرب رغم أنه سيكون مرحلة من مراحل التحضير للمنتخب سيكون هدفنا أيضا تحقيق الانتصارات لتعميق ثقافة الفوز لدينا".

واختتم المدرب البرتغالي: "كأس أمم أفريقيا نسعى للفوز بها بكل تأكيد وسنسافر الكاميرون بعقلية الفوز والانتصار، ويبقى كأس العالم الأهم، بعد أن تزامنا في عام واحد".