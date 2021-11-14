كيروش: كأس العالم أولوية بالنسبة لنا.. ونعتبره في مارس وليس ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يعتبر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن كأس العالم بالنسبة للمنتخب الوطني، يعتبر في شهر مارس المقبل، وليس في ديسمبر من العام المقبل.

وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعد تصدر مجموعته عقب التعادل مع أنجولا في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد: "أول من يستحقون تهنئتي بالتأهل هم اللاعبون، وأكدت بعد مباراة ليبيا الأولى أنها مجرد بداية والتحدي الرئيسي كيف سنصل لمباراتي التأهل".

وأضاف: "كأس العالم ملك كل البطولات، فخر لكل منتخب إنه يشارك فيه ويجب أن نكون جاهزين له ونعلم تمامًا أن كأس العالم بالنسبة لنا في شهر مارس وليس ديسمبر".

وأكمل كيروش: "لدينا توليفة قوية من اللاعبين لمواجهة هذا التحدي، كأس العالم كل 4 سنوات، وله الأولوية بالنسبة لنا، ولابد من استكمال عملنا مع اللاعبين لاكتساب ثقافة الفوز".

وواصل المدير الفني البرتغالي: "التاريخ لن يحقق الفوز في مباراة، وهدفي أن أجعل مصر الأفضل في أفريقيا، ولا بد من اتحادنا جميعًا نحو تحقيق هذا الهدف".

وتابع: "أنا سعيد بأن أضع على كاهلي مسؤولية التأهل لكأس العالم، هذه سادس تصفيات كأس عالم لي، لو قدرت اتأهل سيكون انجاز لي بالتأهل 5 مرات".

واختتم كيروش: "سأكون سعيدا لو وصلنا إلى مارس ورأيت بقية الفرق في هذا الدور تخشى مواجهتنا".