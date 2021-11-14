وكيل أعمال مبينزا يحسم مستقبله مع الوداد ويوضح موقف رويال انتويرب

حسم وكيل أعمال جاي مبينزا «أنس سرجيني» مستقبل المهاجم الدولي الكونغولي مع فريق الوداد البيضاوي، موضحًا موقف فريق رويال انتويرب البلجيكي الذي يمتلك بطاقة اللاعب.
وتعاقد الوداد مع مبينزا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف نادي رويال انتويرب البلجيكي في الميركاتو الصيفي المنصرف؛ ويسعى الفريق المغربي حاليًا للاحتفاظ به بعد تألقه اللافت.
ونجح المهاجم صاحب 21 عامًا في تسجيل 5 أهداف مع الوداد حتى الآن في الدوري المغربي إنوي 2021/2022 بعد مرور 8 جولات.
وطمأن وكيل أعمال المهاجم الشاب أنس سرجيني جماهير الوداد بأن فريق رويال انتويرب لا يمانع في بقاء مبينزا مع الوداد، إلا إذا رفضت إدارة سعيد الناصيري ذلك.
وقال سرجيني في تصريحات إذاعية: “نسبة بقاء مبينزا مع الفريق الاحمر هي 100%، ولكن ذلك رهين دفع إدارة الفريق المبلغ المتفق عليه في العقد لصالح رويال انتويرب البلجيكي”.
وأضاف:”رئيس الوداد سعيد الناصيري يحترم بنود العقد المبرم بين رويال انتويرب والوداد بخصوص مبينزا، وإذا أراد الاحتفاظ به عليه استيفاء الشرط الأول بدفع المبلغ المتفق عليه خلال الشهر الجاري، على أن يتم إرسال الدفعة الثانية بداية فبراير المقبل”.
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