ميكيل آرتيتا يحفظ جوهرة الاهلي من مطامع جالطة سراي!

بدأ مدرب نادي آسنال الإنجليزي «ميكيل آرتيتا» التخطيط للميركاتو الشتوي 2022، وهو لا يعرف بأنه سيقدم خدمة كبيرة للنادي الاهلي المصري بشكل غير مباشر.

ويواجه النادي الاهلي ضغوطات قوية من قبل جالطة سراي من أجل إقناعه بالتخلي عن خدمات جوهرة خط الوسط، الدولي المالي أليو ديانج (24 عامًا) في الميركاتو الشتوي المقبل، وهو الأمر الذي يرفضه المارد الأحمر في الوقت الحالي.

ويحاول الاهلي الحفاظ على أليو ديانج حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، بسبب ارتباطاته بالمنافسة في المسابقات المحلية، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا، وكأس العالم للأندية المقرر إقامته في الإمارات.

وبحسب التقارير الإنجليزية، فإن المدرب الإسباني الشاب قرر إحداث ثورة في قائمة آرسنال بالاستغناء عن 6 لاعبين في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وعلى رأسهم الدولي المصري «محمد النني».

وأصبح النني من ضمن العديد من الاسماء التي وضعها جالطة سراي التركي على طاولة مدربه المخضرم فاتح تريم، الذي أبدى رغبته لإدارة الفريق بدعم مركز خط الوسط المدافع في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Fanatik التركية، فإن جالطة سراي سيضع كل تركيزه على التوقيع مع النني خلال الأيام المقبلة نظرًا لسهولة الصفقة قياسًا بباقي الاسماء المستهدفة لتدعيم صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن النني (29 عامًا) يعتبر الخيار الأضمن للفريق التركي في ظل صعوبة التوقيع مع المالي أليو ديانج أو الغيني أمادو دياوارا (24 عامًا) من روما الإيطالي، أو حتى لاعب قونيا سبور، البوسني أمير هادزياهميتوفيتش (24 عامًا).

ولم يشارك الدولي المصري كثيرًا مع آرسنال هذا الموسم تحت قيادة ميكيل آرتيتا، حيث لعب كبديل في مباراتين بالدوري الإنجليزي بواقع (48) دقيقة، وشارك في مباراتين بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (210) دقيقة.

وعلى الرغم من ذلك، انضم النني إلى صفوف منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش وخاض معه الثلاث مباريات الأخيرة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ونجح في تسجيل هدف في المباراة الماضية أمام أنجولا.

..