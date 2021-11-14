الهلال يصارع الزمن لتجهيز الشهراني وجانج هيون قبل نهائي دوري أبطال آسيا

يصارع نادي الهلال الزمن لتجهيز الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني، وقلب الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو لنهائي دوري أبطال آسيا 2021.
ويستعد الهلال لمواجهة فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.
وأعلن الزعيم أن جانج هيون سو قطع شوطًا كبيرًا من برنامجه التأهيلي، العلاجي والبدني، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في المباراة أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في 19 أكتوبر الماضي.
ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن مدرب الفريق ليوناردو جارديم اتفق مع الجهاز الطبي على الاكتفاء بإشراك جان هيون سو في جزء من التدريبات حتى يتعافى من إصابته بشكل كامل.
من جهته، أكتفى الدولي السعودي ياسر الشهراني بإجراء تدريبات خفيفة في صالة الإعداد البدني، واقتصرت فقط على تأهيل عضلة الساق التي عانى منها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وعلى ما يبدو أن نسبة مشاركة الشهراني وجانج هيون سو في نهائي الحلم كبيرة، في ظل التحسن المستمر في موضع إصابتهما.
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