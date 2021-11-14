موعد مباراة موريتانيا وغينيا الاستوائية في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة موريتانيا وغينيا الاستوائية والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، ضمن منافسات المرحلة الثانية، بالمجموعة الثانية، والتي تضم ايضا تونس وزامبيا.

يستضيف المنتخب الموريتاني نظيره غينيا الاستوائية على الملعب الاولبي بمدينة نواكشوك، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

يدخل منتخب موريتانيا المباراة بدون أي ضغوطات بعد ان فقد آماله في التأهل الى المرحلة النهائية من التصفيات، حيث يقبع في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، حصدها من التعادل امام تونس في الجولة الرابعة.

على الجانب الآخر أبقى منتخب غينيا الاستوائية على آماله في خطف بطاقة التأهل الى المرحلة النهائية من التصفيات عقب فوزه امام تونس في الجولة الماضية بهدف دون مقابل.

ويأتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف المنتخب التونسي المتصدر بفارق الاهداف، وسيحتاج المتخب الغيني الى تسجيل أكثر من 7 اهداف في لقائه امام موريتانيا على أمل تعثر نسور قرطاج امام زامبيا او فوزهم بهدف، حيث سيحتكم الى قاعدة الأهداف من أجل تحديد المتأهل اذا ما تساوى الفريقان في عدد النقاط.

يذكر ان مباراة الذهاب بين موريتانيا وغينيا الاستوائية في الجولة الثانية من التصفيات قد انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم على ملعب مالابو الجديد.

متى موعد مباراة موريتانيا وغينيا الاستوائية في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

يحين موعد مباراة موريتانيا وغينيا الاستوائية في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على الملعب الأولمبي بمدينة نواكشوط.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا وغينيا الاستوائية؟

ينقل بث مباشر مباراة موريتانيا وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة 218 الليبية، كما ينقل اللقاء على قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

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