موعد مباراة اسبانيا والسويد في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة اسبانيا والسويد والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أوروبا، ضمن المجموعة الثانية والتي تضم ايضا (اليونان – جورجيا – كوسوفو).

يحتضن ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية مباراة قوية وحاسمة على صدارة المجموعة الثانية بين اسبانيا والسويد في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، من أجل حسم التأهل.

يدخل منتخب اسبانيا المباراة من أجل تأكيد صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية، حيث جمع منتخب اللا روخا 16 نقطة، من 5 انتصارات، وتعادل، وتعرض الفريق لهزيمة واحدة خلال مشواره في التصفيات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً، واستقبلت شباكه 5 اهداف.

في المقابل يسعى المنتخب السويدي الى تكرار نتيجة الذهاب والفوز على مضيفه الاسباني من أجل خطف صدارة ترتيب المجموعة، حيث يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة، حصدهم من 5 انتصارات، وتعرض الفريق لهزيمتين، وسجل لاعبوه 12 هدفاً، واستقبلت شباكه 5 اهداف.

متى موعد مباراة اسبانيا والسويد في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

يحين موعد مباراة اسبانيا والسويد في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021، على ملعب لا كارتوخا بمدينة اشبيلية.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الألماني “فيليكس بريش”.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا والسويد؟

تنقل مباراة اسبانيا والسويد في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي “روؤف خليف”، كما تنقل المباراة على عدة قنوات حول العالم منها (بول سات سبورت على القمر البولندي – تي في 4 السويدية – ماتش فوتبول 3 الروسية – اس سبورت 2 التركية – سبورت تي في 2 البرتغالية).

اقرأ ايضا..