كرواتيا تقتنص الفوز من روسيا وتتأهل إلى مونديال قطر 2022



منح الروسي فيدور كودرياشوف منتخب كرواتيا بطاقة العبور الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حارمًا بلاده التأهل المباشر، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه قبل تسع دقائق من نهايتها، وذلك في الجولة العاشرة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة.



وكان التعادل يكفي روسيا لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، بعدما دخلت المباراة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن كرواتيا وصيفة مونديال 2018.



وبدا منتخب المدرب زلاتكو داليتش في طريقه إلى إنهاء المجموعة في المركز الثاني واللجوء إلى خوض الملحق اعتبارًا في مارس المقبل، بعدما كافح على أرضية رطبة أمام دفاع روسي قوي.



إلا أن كودرياشوف ارتكب خطأ فادحًا ليضع بلاده أمام طريق طويل للتأهل، فيما تصدرت كرواتيا برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن روسيا، لتبلغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخها.



وكانت كرواتيا، بقيادة نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، أقصت المنتخب الروسي من الدور ربع النهائي لمونديال بلاده قبل ثلاث سنوات بركلات الترجيح.



ولحقت كرواتيا بالبرازيل، أول المنتخبات المتأهلة عن منطقة أميركا الجنوبية، وقطر المضيفة، وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا حاملة لقب مونديال 2018.



وكانت كرواتيا الطرف الأفضل في اللقاء، وأهدرت فرصًا عدة أبرزها عبر مارسيلو بروزوفيتش من تسديدة لامست العارضة، قبل أن يجبر، هو وزميله جوزيب يورانوفيتش، الحارس الروسي ماتفي سافونوف على التصدي لمحاولتيهما.



ومع انطلاق الشوط الثاني، أبعد سافونوف رأسية لأندري كراماريتش، قبل أن يحرم البديل برونو بيتكوفيتش من منح التقدم لأصحاب الأرض بعد قرابة الساعة على انطلاق الشوط الثاني.



وبدأت الامور تصعب على كرواتيا حيث كثرت الانزلاقات تحت الأمطار الغزيرة، قبل أن يأتي الهدف العكسي عندما وصلت عرضية إلى المنطقة الروسية.



ورغم أن كودرياشوف لم يكن تحت أي ضغط، إلا أنه حوّل الكرة بركبته عن طريق الخطأ في مرمى حارسه.



(فرانس برس)