مبابي: ما زلت أستمتع بوجودي في سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال النجم الدولي الشاب كيليان مبابي يستمتع بوجوده في باريس سان جيرمان الفرنسي بعد «خمسة أعوام استثنائية» قضاها مع الفريق، لكنه لن يتعهد بالبقاء إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي.

ولدى سؤاله بشأن المستقبل، قال مبابي لشبكة «تي إن تي سبورتس» التليفزيونية «لا أعرف بعد».

وأوضح «أنا في باريس، قلت بالفعل أنني قضيت خمسة أعوام استثنائية هنا، استمتعت بكل لحظة ومستمر في ذلك».

وأضاف «هنا الكثير من الأمور المهمة قادمة، الفرص الرائعة، لكني تحدثت بالفعل عن ذلك من قبل».

وانضم مبابي (22 عاما) إلى سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو وحصل على لقب هداف الدوري الفرنسي في آخر ثلاثة مواسم، لكن هناك إمكانية كبيرة لرحيله في نهاية يونيو المقبل.

واقترب مبابي من الأشهر الستة الأخيرة في عقده ما يعني أنه سيصبح لاعبا حرا إذا استمر في رفض تجديد عقده مع سان جيرمان.

ويواصل ريال مدريد الإسباني مساعيه منذ عامين لضم مبابي، وقد تقدم بثلاثة عروض للتعاقد مع نجم منتخب فرنسا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن تم رفضها جميعا من إدارة سان جيرمان.

ويبدو سان جيرمان واثقا في قدرته على إقناع مبابي بالبقاء في نهاية المطاف.

برز مبابي مع موناكو في الدوري الفرنسي، حيث شارك لأول مرة في عام 2015







فاز معه بلقب الدوري الفرنسي



حقق جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي جائزة الفتى الذهبي.



في عام 2017، وقع مع منافسه في الدوري باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة الأولية.



أصبح عقدا دائما في عام 2018 في صفقة انتقال قيمتها 180 مليون يورو.



فاز مبابي بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي



لقبين في كأس فرنسا.



حصل على جائزة لاعب الموسم في الدوري الفرنسي.



حصل على لقب هداف الدوري الفرنسي 3 مرات.



ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي العاصمي.



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