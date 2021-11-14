مضر يتصدر ترتيب دوري كرة اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق مضر ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 17 نقطة بعد ختام الجولة التاسعة من المنافسة، بفوزه على ضيفه الأهلي 28-26 في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وفي قمة الجولة، استطاع الخليج أن يصعد لوصافة الترتيب بـ15 نقطة بعد فوزه الكبير على منافسه النور بفارق 6 أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، حيث تمكن الخليج من التقدم طوال اللقاء الذي انتهى لمصلحته 26-32.

وشهدت الجولة التاسعة فوز الترجي على السلام 20-22، وفوز القارة على المحيط 34-29، فيما فاز الصفا على العدالة 26-30، كما حقق الوحدة فوزا صعبا على الزلفي في ملعب الأخير 30-32.

يذكر أن نادي السلام هو الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة حتى الآن، حيث تلقى 9 خسائر على التوالي منذ انطلاق منافسات الدوري.