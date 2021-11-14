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مضر يتصدر ترتيب دوري كرة اليد

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- بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق مضر ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 17 نقطة بعد ختام الجولة التاسعة من المنافسة، بفوزه على ضيفه الأهلي 28-26 في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف.

وفي قمة الجولة، استطاع الخليج أن يصعد لوصافة الترتيب بـ15 نقطة بعد فوزه الكبير على منافسه النور بفارق 6 أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، حيث تمكن الخليج من التقدم طوال اللقاء الذي انتهى لمصلحته 26-32.

وشهدت الجولة التاسعة فوز الترجي على السلام 20-22، وفوز القارة على المحيط 34-29، فيما فاز الصفا على العدالة 26-30، كما حقق الوحدة فوزا صعبا على الزلفي في ملعب الأخير 30-32.

يذكر أن نادي السلام هو الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة حتى الآن، حيث تلقى 9 خسائر على التوالي منذ انطلاق منافسات الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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