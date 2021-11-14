مواجهتان في الجولة الـ11 من دوري يلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم عبر مواجهتين يتوقع فيهما الإثارة والتحدي، حيث يستضيف الأخدود (سادسا برصيد 16 نقطة) نظيره العدالة (المتصدر برصيد 20 نقطة) على ملعب استاد جامعة نجران في نجران، ويلتقي الجيل (الخامس عشر برصيد 10 نقاط) مع ضيفه الخلود (التاسع عشر برصيد 9 نقاط) على ملعب نادي هجر بالأحساء.

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