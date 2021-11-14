التأشيرة وكورونا يؤخران وصول سييرا

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وسيقود الطائي في المواجهة الودية المدرب التونسي كريم السباعي الذي كان موجودا ضمن الجهاز الفني للمدرب الصربي المقال أخيرا زوران، نظرا لعدم وصول مدرب الفريق التشيلي خوسيه سييرا لعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى المملكة.
وكان التشيلي خوسيه سييرا قد وصل أخيرا إلى دبي إلا أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من الإجراءات المتعلقة بدخوله إلى الأراضي السعودية في ظل الإجراءات المتبعة من الجهات ذات العلاقة بشأن مكافحة فيروس كورونا في الوقت الذي تعكف فيه إدارة الطائي بصورة مستمرة على إنهاء الإجراءات المتعلقة بوصول التشيلي واستخراج التأشيرة ليتولى زمام الأمور الفنية قبيل استئناف منافسات الدوري نهاية الأسبوع الحالي.
المدرسة اللاتينية
وفضلت إدارة الطائي العودة مجددا إلى المدرسة اللاتينية بتعاقدها مع التشيلي خوسيه سييرا ليتولى زمام الأمور الفنية خلفا للصربي زوران مانولوفيتش المقال من منصبه عقب النتائج والمستويات المخيبة لآمال جماهيره ومحبيه، والتي عانى منها الطائي خلال الفترة الأخيرة من منافسات الدوري، وكان آخرها خسارته أمام نظيره الرائد في بريدة برباعية نظيفة، علما بأن الصربي زوران كان قد أشرف على تدريب فريق الطائي لمدة 65 يوما خلفا للتونسي محمد الكوكي، وقاد الطائي في سبعة لقاءات، وبالتحديد منذ الجولة الخامسة، وحقق معه انتصارين فقط أمام الاتفاق وأبها قبل أن يتعرض الفريق إلى أربع هزائم متتالية وضعته في المرتبة الأخيرة برصيد 7 نقاط.
المسلسل الإسباني
ويحمل التشيلي خوسيه سييرا، والذي تغنت به كثيرا جماهير الاتحاد وقامت برفع صورته في المدرجات قبل بداية مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2018 والتي تظهره كـ(البروفيسور) نسبة إلى المسلسل الإسباني الشهير «la casa de papel «، سجلا تدريبيا حافلا، متنقلا خلاله للتدريب في أندية لاتينية وخليجية. ولعل من أبرز محطاته إشرافه على تدريب فريق الاتحاد السعودي خلال فترتين، الأولى حقق معه بطولة كأس سمو ولي العهد 2017م وبطولة كأس الملك 2018م، والثانية كانت في موسم 2019م. كما درب أندية عدة في تشيلي من أبرزها كولو كولو، ويونيون إسبانيولا، وبالستينو، إضافة إشرافه على فريق شباب الأهلي الإماراتي.
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