بعد تأهل المنتخب الوطني.. المتأهلون إلى الدور النهائي بتصفيات كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل المنتخب المصري إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك بعد تعادله مع مضيفه الأنجولي 2 / 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات.

نظام دور المجموعات بتصفيات المونديال

مرحلة دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تضم 40 منتخبًا، وتقام بنظام المجموعات، حيث تضم عشر مجموعات، تتكون كل منها من أربعة منتخبات.

وتدخل المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، مراحلها الأخيرة، حيث تقام ما تبقى من مبارياتها خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري.

يتأهل المنتخب صاحب صدارة كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

نظام الدور النهائي بتصفيات المونديال

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى تصنيفين، الأول يضم المنتخبات الخمسة الأعلى في تصنيف «فيفا» الشهري، والثاني يضم المنتخبات الخمسة الأقل في التصنيف.

وتقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب، ويتحدد على أساس كل منها المنتخبات الخمسة التي تصعد إلى كأس العالم 2022.

ليست هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إفريقيا بهذا النظام، حيث سبق أن أقيمت تصفيات كأس العالم 2014 بالطريقة نفسها.

مواعيد إقامة المرحلة الأخيرة من التصفيات

لم يعلن الاتحاد الإفريقي رسميًا بعد عن مواعيد إقامة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

لكن من المرجح أن تقام مباريات الذهاب والإياب خلال التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون أول توقف دولي بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون خلال يناير من العام القادم.

المتأهلون إلى الدور النهائي بتصفيات كأس العالم 2022

السنغال - المغرب - مصر - مالي - جمهورية الكونغو الديمقراطية

وضمنت خمسة منتخبات فقط مقاعدهم في المرحلة الختامية، حتى الآن، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب المغرب إلى المرحلة الختامية عن المجموعة التاسعة، بعد أن ضمن صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

تأهل منتخب السنغال إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منتخب توجو الوصيف.

بينما تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، بعد تصدره للمجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الجابون صاحب المركز الثاني.

كما تأهل منتخب مالي بعد تصدره المجموعة الخامسة، برصيد 13 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أوغندا الوصيف.

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تصدر المجموعة العاشرة، برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بنين الوصيف.

واقتربت 3 منتخبات من التأهل إلى حد كبير وهي: تونس والجزائر ونيجيريا، مع وجود بصيص من الأمل أمام غينيا الإستوائية، وبوركينا فاسو، وكاب فيردي.

ويبقى الصرع مشتعلًا على أخر بطاقتين، وبينهما بطاقة يتحدد اليوم بشكل رسمي هويتها من خلال لقاء غانا وجنوب إفريقيا الذي يقام في التاسعة مساء اليوم.

أما البطاقة الأخيرة فيشتد الصراع حولها بين الكاميرون وكوت ديفوار.

تصنيف منتخبات إفريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات

1 - منتخب السنغال 1564.95 نقطة (تأهل بالفعل).

2 - منتخب تونس 1525.3 نقطة.

3 - منتخب المغرب 1513 نقطة، (تأهل بالفعل).

4 - منتخب الجزائر 1509.04 نقطة.

5 - منتخب نيجيريا 1478.18 نقطة.

6 - منتخب مصر 1447.85 نقطة، (تأهل بالفعل).

7 - منتخب غانا 1424.87 نقطة.

8 - منتخب كوت ديفوار 1424.12 نقطة.

9 - منتخب الكاميرون 1418.21 نقطة.

10 - منتخب مالي 1412.39 نقطة، (تأهل بالفعل).

11 - منتخب بوركينا فاسو 1400.56 نقطة.

12 - منتخب جنوب إفريقيا 1361.97 نقطة.

13 - منتخب جمهورية الكونغو 1357.61 نقطة، (تأهل بالفعل).

14 – منتخب كاب فيردي 1327.66 نقطة.

34 – غينيا الإستوائية 1135.52 نقطة.