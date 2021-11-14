شكرا لقرائتكم خبر بعد غياب 11 عاما.. هل يحقق الاتحاد لقب الدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تجددت آمال الاتحاديين في الموسم الحالي للعودة والمنافسة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غياب عن تحقيق هذه البطولة استمر 11 سنة، حيث كان آخر دوري حققه الفريق في موسم 2009.

ومر الاتحاد خلال المواسم الماضية بمتغيرات كثيرة أثرت على مسيرته، كانت شرارتها الأولى خسارة نهائي كأس آسيا في موسم 2009 من فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1.

وبعد مضي 11 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتصدر فريق الاتحاد قائمة ترتيب أندية الدوري برصيد 23 نقطة وهو أكبر عامل محفز للمحافظة على المركز الأول والاستمرار في المنافسة لتحقيق اللقب الغائب لأكثر من عقد.

كما تسعى إدارة نادي الاتحاد خلال فترة التوقف الحالية لترتيب أوضاع الفريق، وبالمناقشة مع الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين كونترا تستعد لإضافة عناصر جديدة للفريق قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ مطلع يناير المقبل 2022.

تذبذب النتائج

أكثر ما يعاني منه الفريق في الموسم الحالي هو التذبذب من حيث المستوى والنتائج، وشهدت الجولات الماضية لقاءات ظهر فيها الفريق بشخصية البطل وتغلب على فرق أندية الأهلي والنصر، بينما تعادل مع أندية متأخرة في سلم الترتيب وهي التعاون، كما عجز عن الفوز على فريق ضمك، وخلال 11 جولة فاز في 7 لقاءات وخسر مرتين وتعادل مثلها.

هدف واضح

بات تركيز الاتحاديين على بطولة الدوري لهذا الموسم واضحا من جهة وأمرا مفروضا من جهة، حيث يحتل الفريق صدارة الترتيب بعد مضي 11 جولة، كما أن عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل بسبب عدم استيفائه للمتطلبات التي تتيح له استخراج رخصة المشاركة في البطولة الآسيوية يحتم عليه تحديد هدف تحقيق بطولة الدوري والمنافسة عليها بطل قوة لاسيما وإن غاب عن تحقيقها فترة طويلة.

احتياج للمنافسة

من خلال 11 جولة مضت في الدوري أصبح واضحا للمتابع أن الفريق بحاجة للدعم بعناصر جديدة تضيف للفريق خاصة في مركز المحور والجناح والشق الهجومي، حيث لا يعتمد الجهاز الفني على المحترف البرازيلي برونو هنريكي إلى جانب تذبذب مستويات الثلاثي فهد المولد وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي في خانة الجناح، كما أنه مازال المهاجم يوسف نياكاتي لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

تغيير المدربين

عند كل إخفاق للفريق تتزايد المطالبات بتغيير الجهاز الفني، وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت مطالبات عديدة بتغيير الجهاز الفني الذي يقوده المدرب كوزمين كونترا على الرغم من أنه لم يخسر إلا مواجهة الشباب، وبرر المطالبون بإقالته بأنه لم يحدث تغييرا فنيا في الفريق حتى الآن.

مسيرة الاتحاد في الدوري من الموسم الكروي لعام 2009 - 2010 :

