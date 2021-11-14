تقرير.. بعد تصريح 2019.. هل يجتمع صلاح وستيرلينج في برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صحيح أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية أدت إلى ديون تصل قرابة مليار يورو، إلا أن أهداف تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني كبيرة على أمل إعادة الوضع من جديد.

تشافي حسم أولى طلباته من حيث التعاقدات بضم النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيش في صفقة انتقال حر، والآن جاء الدور على اسماء مرشحة للانتقال للبلوجرانا.

تقارير صحيفة بريطانية وإسبانية كشفت عن وجود رغبة من تشافي للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.

- "التعاقد مع صلاح بأي ثمن"

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن طلب تشافي لإدارة برشلونة، وهو التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح بـ"أي ثمن".

وأوضحت الصحيفة، أن تشافي معجب بصلاح منذ فوز ليفربول بكأس العالم للأندية نسخة 2019 والتي أقيمت وقتها بقطر.

تشافي وقتها قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، :"ميسي ورونالدو سيطرا على جائزة أفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة".

وأضاف :"سيأتي يوم وسيدخل لاعب آخر هذه المنافسة، يمكنك أن تفكر في نيمار أو مبابي ومحمد صلاح وبالتأكيد ستيرلينج".

- غموض موقف صلاح

لا يزال الغموض يسيطر على وضع النجم المصري محمد صلاح رفقة فريقه الحالي ليفربول من حيث تجديد العقد من عدمه.

صحيفة "ميرور" البريطانية، فجرت مفاجأة حول الراتب الذي يريده صلاح من ليفربول وهو الحصول على ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

إدارة ليفربول بدورها لم تحسم قرارها، على الرغم من رغبتها في تجديد عقد صلاح إلا أن الراتب الذي يريده هو الحاجز لإتمام التجديد خاصة أن إدارة "الريدز" ترى أن "مو" سيصل لعمر الـ30 في العام المقبل.

أما بالنسبة لصلاح فأعلن الأخير عن رغبته في البقاء مع ليفربول، كما ألمح أن ما يُعطل إتمام استمراره في ملعب "الآنفيلد" هيّ عدم توصل الإدارة للتجديد معه حتى الآن.

- الباب متاح لستيرلينج

رحيم ستيرلينج قد يكون الصفقة الأقرب لمانشستر سيتي نظريًا خاصة أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، أعلن في وقت سابق أنه لا يضمن لأي لاعب المشاركة بصورة أساسية.

صاحب الـ26 عامًا شارك في 15 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات، إلا أنه لم يلعب سوى ست مباريات بصورة أساسية أمام (ساوثامبتون - بيرنلي - توتنهام هوتسبير - باريس سان جيرمان - ويست هام - ويكمب وندررز).

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق، أن إدارة مانشستر سيتي لا تمانع في رحيل اللاعب بشرط الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني، في المقابل وبالنظر للوضع المالي لبرشلونة فإدارة خوان لابورتا تريد التعاقد مع اللاعب في الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

ويمتلك ستيرلينج عقدًا مع مانشستر سيتي حتى عام 2023، إلا أن الدولي الإنجليزي يخطط للخروج من ملعب "الاتحاد" أملاً في المشاركة بصورة مستمرة للحاق بالمنتخب الإنجليزي في المونديال المقبل والمقرر بقطر نسخة 2022.