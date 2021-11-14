بيراميدز يبدي غضبه من إدارة المنتخب بشأن إصابة عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن ضيقه الشديد من عدم تواصل إدارة المنتخب مع إدارة بيراميدز بشأن موقف إصابة عبد الله السعيد لاعب الفريق.

وشعر عبد الله السعيد بالآلام في الخلفية عند الدقيقة ٣٠ من انطلاق مباراة أنجولا ولكنه تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط الأول، وبين الشوطين أبلغ الطبيب الجهاز الفني باستحالة إكمال السعيد للمباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

وأشار مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز، إلى أن عبد الله السعيد يعاني من إصابة عبارة عن شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وقال هاني سعيد: "منزعجون من عدم تواصل إدارة المنتخب مع إدارة بيراميدز بشأن موقف إصابة عبد الله السعيد منذ حدوثها والانتظار لأكثر من ٤٨ ساعة بعدها لإبلاغ النادي خلال الساعات الماضية".

وأتم: "لاعبي بيراميدز هم تحت أمر المنتخبات الوطنية ولكن في نفس الوقت يجب إخطار الأندية أولا بأول بتطورات الحالة الصحية والطبية للاعبيهم الدوليين لترتيب الأمور في ظل الارتباطات المحلية والقارية للفريق في المرحلة المقبلة".