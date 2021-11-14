بيراميدز يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن عبد الله السعيد لاعب الفريق، يعاني من شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في لقاء أنجولا بتصفيات كأس العالم 2022.

وكشف المنيري عن تلقيه اتصالات من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، حول الحالة الطبية لقائد بيراميدز عبد الله السعيد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أنجولا الأخيرة.

وأوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، أن طبيب المنتخب أبلغه أن عبد الله السعيد خرج بين شوطي المباراة مصابا بعدما أحس ببعض الآلام في العضلة الخلفية وفضل جهاز المنتخب استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

وشعر عبد الله السعيد بالآلام في الخلفية عند الدقيقة ٣٠ من انطلاق مباراة أنجولا ولكنه تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط الأول، وبين الشوطين أبلغ الطبيب الجهاز الفني باستحالة إكمال السعيد للمباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب عقب عودة البعثة من أنجولا، أخضع عبد الله السعيد لأشعة وفحوصات طبية شاملة أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وبالتالي خروجه من معسكر المنتخب وغيابه عن مباراة الجولة الأخيرة لتصفيات المونديال أمام الجابون يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المنيري إن السعيد سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي بنادي بيراميدز من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة حيث سيغيب لبعض الوقت لحين التعافي من الإصابة القوية.

ومن جانبه، أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ضيقه الشديد من عدم تواصل إدارة المنتخب مع إدارة بيراميدز بشأن موقف إصابة عبد الله السعيد منذ حدوثها والانتظار لأكثر من ٤٨ ساعة بعدها لإبلاغ النادي خلال الساعات الماضية.

وشدد المدير الرياضي على أن لاعبي بيراميدز هم تحت أمر المنتخبات الوطنية ولكن في نفس الوقت يجب إخطار الأندية أولا بأول بتطورات الحالة الصحية والطبية للاعبيهم الدوليين لترتيب الأمور في ظل الارتباطات المحلية والقارية للفريق في المرحلة المقبلة.