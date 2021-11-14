تقرير.. هل يقود كوبر منتخب الكونغو لحلم غائب منذ 48 عامًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في عام 1974، استطاع منتخب الكونغو الديمقراطية والذي كان يحمل وقتها اسم "زائير"، الوصول لنهائيات كأس العالم والتي أقيمت وقتها في ألمانيا، حيث تواجد المنتخب الممثل من القارة السمراء رفقة كل من إسكتلندا ويوغسلافيا والبرازيل.

حلم الوصول للمونديال قد يتكرر مرة أخرى بالنسبة للمنتخب الكونغولي في نسخة 2022، والتي ستقام على الأراضي القطرية، بعد وصول رجال المدرب المخضرم الأرجنتيني هيكتور كوبر إلى المرحلة النهائية والأخيرة من التصفيات الأفريقية.

منتخب الكونغو استطاع أن يحقق خطوة كبيرة نحو الوصول للمونديال بعد الحصول على صدارة المجموعة العاشرة والتي ضمت كلاً من منتخبات: (بنين - تنزانيا - مدغشقر).

وأنهى المنتخب الكونغولي مشواره في مرحلة المجموعات باحتلاله الصدارة بـ11 نقطة متفوقًا على منتخب بنين والذي حّل ثانيًا برصيد عشر نقاط، يليله تنزانيا بـ8 نقاط، وأخيرًا مدغشقر برصيد أربع نقاط.

- تأهل في الوقت القاتل:

كوبر تولى قيادة المنتخب الكونغولي والوضع كان غير مستقرًا بعد إخفاق الوصول لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون المطلع المقبل.

بداية كوبر مع المنتخب الأفريقي كانت بمواجهة عربية ضد المنتخب التونسي، واستطاع وقتها منتخب "نسور قرطاج" الفوز بهدف دون رد في لقاء ودي أقيم على ملعب "حمادي العقربي".

وفي الودية الثانية لمنتخب الكونغو الديمقراطية انتهت بنتيجة التعادل بهدف لكل جانب ضد منتخب مالي.

مشوار الكونغو في التصفيات كان متذبدبًا في مرحلة البداية من خلال فقدان أربع نقاط في أول جولتين نتيجة التعادل أمام تنزانيا وبنين (1-1).

وفي المرحلة الثالثة، كتب كوبر أول انتصار له رسمي على حساب منتخب مدغشقر بالفوز بهدفين دون رد قبل أن يتعرض لخسارة أولى رسمية أيضًا من أمام نفس المنافس بنتيجة (1-0).

الكونغو بعد أربع جولات لم يحقق إلا خمس نقاط من فوز وتعادلين مقابل خسارة، لكن التأهل جاء في الوقت القاتل من خلال الفوز على المنتخب التنزاني بثلاثية نظيفة والفوز على المتصدر المنتخب البنيني بهدفين دون رد.

- تجربة ناجحة مع مصر:

بعد غياب دام 28 عامًا كاملة، قاد هيكتور كوبر منتخب مصر إلى الوصول لنهائيات كأس العالم والتي أقيمت في روسيا نسخة 2018.

تجربة كوبر مع مصر كانت ناجحة حيث تسلم المهام الفنية للفراعنة عام 2015 وحتى 2015، لتشهد هذه الفترة وصول المنتخب الوطني لنهائي كأس الأمم الأفريقية نسخة 2017 قبل الخسارة من الكاميرون بنتيجة (2-1)، ثم في العام التالي تحقق الإنجاز بالوصول إلى مونديال روسيا.

وجاء تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا عقب التفوق على كلاً من منتخبات: (غانا - الكونغو - أوغندا)، بعد الفوز في أربع مباريات مقابل تعادل وخسارة كانت أمام أوغندا.

- الهداف مبوكاني وتاريخ كارثي:

هيكتور كوبر استطاع أن يستغل ورقة الهداف المخضرم ديوميرسي مبوكاني مهاجم فريق الكويت الكويتي، حيث نجح صاحب الـ35 عامًا في تسجل أربعة ضد بنين مرتين وتنزانيا ومدغشقر.

والآن سيكون أمام المنتخب الكونغولي الفرصة من أجل تحقيق حلم المونديال بالمسمى الجديد بعد تجربة "زائير" والتي شهدت نتائج كارثية في مونديال 1974 بالخسارة في جميع المباريات ضد أسكتلندا بنتيجة (2-0) ثم يوغوسلافيا بنتيجة (9-0) وأخيرًا من البرازيل بنتيجة (3-0).