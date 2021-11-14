كرة سلة.. سيدات الأهلي تكتسح الزمالك وتتأهل لنصف نهائي المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلبت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة كبيرة 86-33، ضمن منافسات إياب دور الثمانية بدوري المرتبط لكرة السلة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وفرضت سيدات الأهلي سيطرتهن على المباراة منذ البداية، حيث تقدمن في الفترة الأولى بنتيجة 32-10، وواصلن تفوقهن وحسمن الفترة الثانية بنتيجة 48-25.

وأنهت سيدات الأهلي الفترة الثالثة بفارق كبير بنتيجة 64-31، قبل أن ينجحن في حسم المباراة لصالحهن بفارق 53 نقطة.

وعلى جانب أخر، تغلبت أنسات الأهلي تحت 18 سنة على أنسات الزمالك بنتيجة 73-26، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري المرتبط.

وبذلك تحقق سيدات الأهلي ومرتبط الفريق تحت 18 سنة الفوز ذهابا وإيابا على الزمالك ضمن منافسات دور الثمانية بدوري المرتبط لكرة السلة.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.