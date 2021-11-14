مران الزمالك.. برنامج خاص لشيكابالا..وعودة زيزو وحازم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استأنف الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخضع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص بعد شكواه من تعرضه لإجهاد عضلي في الآونة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وشارك أحمد سيد زيزو وحازم إمام ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية بعدما خاضا برنامجا تأهيليا في مران أمس السبت.

وواصل الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم فريق الزمالك أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الأبيض استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر غدٍ الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.