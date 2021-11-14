تقارير: تشافي يطلب التعاقد مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قالت تقارير أوروبية، اليوم الأحد، إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد طلب التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ورغم مرور أيام قليلة على تولي تشافي المهمة الفني لبرشلونة حلفا للهولندي رونالد كومان إلا أن المدرب الإسباني بدأ تصحيح مسار الفريق الكتالوني، وجاءت البداية بالتعاقد مع البرازيلي المخضرم داني ألفيش.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية فإن تشافي أوصى إدارة برشلونة بالتعاقد مع صلاح، مشيرة إلى أن البالغ من العمر 29 عاما هو أفضل لاعب على الكوكب منذ بداية الموسم الجديد 2021/2022.

وأضافت الصحيفة أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يتعرض لضغوط شديدة من قبل جماهير بلوجرانا بعد التفريط في خدمات ليونيل ميسي وأنتوان جريزمان خلال الصيف الماضي، مشددة على أن الرئيس يحاول إرضاء الجماهير خاصة مع ارتباط كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في يونيو 2023، ورغم وجود نية لدى "الريدز" لتجديد عقد صلاح، إلا أن هناك خلافات بين الطرفين بشأن الراتب الأسبوعي لقائد المنتخب الوطني.