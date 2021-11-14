مصدر بالأهلي لمصراوي: 3 ملفات قانونية أمام الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يتصدر ملف رمضان صبحي وعبد الله السعيد ثنائي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي 3 ملفات قانونية طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر تقريراً عنها لدراسته مع ملفين آخرين.

وكشف مصدر مسؤول بالأهلي لمصراوي أن الخطيب طلب أيضاً تقريرا عن آخر التطورات القانونية في ملف الثنائي الخاصة بالمستحقات وتحصيل الغرامات.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن رئيس الأهلي طلب أيضاً تقريراً عن آخر التطورات في غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأحمر السابق والنجم الساحلي التونسي الحالي.

وقال المصدر في تصريحاته: "الأهلي يحق له الحصول علي مليوني ونصف المليون دولار من نادي ستوك سيتي باقي مستحقات رمضان صبحي نجم الفريق الأسبق كان تم الحجز عليها وهناك قضية متداولة في القضاء الإداري الإنجليزي حتي الآن".

ويحق للنادي الحصول علي مليوني دولار بعد انضمام عبد الله السعيد لفريق بيراميدز حيث فسخ صاحب الـ35 عاما تعاقده مع أهلي جدة وعاد لبيراميدز، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي القاهري وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل ثلاثة أعوام.

كما يحق للقلعة الحمراء الحصول على مليون و426 ألف دولار قيمة غرامة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد سليماني كوليبالي بعد هروبه سرا في 2017 وقام الأهلي وقتها بمقاضاته.

يُذكر أن إجمالي المستحقات يصل إلى 5.9 مليون دولار (حوالي 93 مليون جنيه).