موعد مباراة البرتغال وصربيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وصربيا والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أوروبا، ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا (لوكسمبورج – ايرلندا – أذربيجان).

يحتضن ملعب النور بمدينة لشبونه مباراة حاسمة ومصيرية على صدارة المجموعة الاولى بين البرتغال وصربيا في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، من أجل حسم التأهل.

يدخل المنتخب البرتغالي المباراة في الصدارة برصيد 17 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف عن ضيفه صربيا، حيث استطاع رفاق كريستيانو رونالد تسجيل 16 هدفاً خلال التصفيات، واستقبلت شباك الفريق 4 أهداف.

في المقابل يتعادل منتخب صربيا في كل شئ مع مضيفه البرتغال قبل لقائهم المرتقب، لكن المنتخب الصربي استقبل عدد اهداف بواقع 8 اهداف، وسجل 16 هدفاً، وحقق 5 انتصارات وتعادل في مبارتين.

يذكر ان لقاء الذهاب بين المنتخبين في الجولة الثانية من التصفيات قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب راجكو ميتيتش بمدينة بيوجراد، سجل هدفي البرتغال “دييجو جوتا”، وسجل لصربيا كلا من الكسندر ميتروفيتش، وفيليب كوستيتش.

متى موعد مباراة البرتغال وصربيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

يحين موعد مباراة البرتغال وصربيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021، على ملعب النور بمدينة لشبونة.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي أورساتو”.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وصربيا؟

تنقل مباراة البرتغال وصربيا عبر قناة بي إن سبورت بريميم 3 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل اللقاء على أكثر من قناة حول العالم منها (قناة سبورت تي في 1 البرتغالية – ماتش فوتبول 1 الروسية – كانال 9 الدنماركية – RTP 1 البرتغالية).

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