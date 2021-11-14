موعد مباراة تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تونس وزامبيا والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، ضمن منافسات المرحلة الثانية، بالمجموعة الثانية.

تتجه الانظار الى الملعب الاولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، لمتابعة اللقاء المرتقب بين تونس وزامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

يدخل المتنخب التونسي المباراة رافعاً شعار لا بديل غير الفوز من أجل حسم تأهله الى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، بعد ان سقط في فخ الهزيمة خارج ملعبه امام منافسه غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل بالجولة الماضية.

ويتصدر نسور قرطاج جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف على غينيا الاستوائية، حيث سجل لاعبو المنتخب التونسي 8 اهداف، واستقبلت شباكه هدفاً خلال مشواره في التصفيات.

على الجانب الآخر يحتل منتخب زامبيا المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حصدهم من من فوزين وتعادل، وكان قد تعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 7 اهداف، واستقبلت شباكه 6 اهداف، ويحتاج الى الفوز امام مضيفه بأكثر من هدف لخطف بطاقة التأهل.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 قد شهد فوز المنتخب التونسي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهم على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم بميدنة لواندا بزامبيا، سجل هدفي النسور وهبي الخزري وأنيس بن سليمان.

متى موعد مباراة تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

يحين موعد مباراة تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 بالمرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البوروندي “باسيفيك ندابيهاوينيمانا”.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة تونس وزامبيا؟

ينقل بث مباشر مباراة تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 بالمرحلة الثانية على القناة التونسية الرياضية، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

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